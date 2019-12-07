Секретар РНБО: наступні місцеві вибори у Криму поки що неможливі
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. В України є велике бажання, щоб місцеві вибори відбулись на всій території України, проте у Криму, який наразі є тимчасово окупованою територією, – це поки що неможливо. Про це під час брифінгу заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов за підсумками засідання РНБО за участю Президента Володимира Зеленського перед "нормандським" самітом, передає кореспондент УНН.
"У нас є велике бажання, щоб ці вибори відбулись на всій території України. Я б хотів, щоб ці вибори відбулися і в Криму, але, на жаль, поки що це неможливо. Але питання Криму ми не знімаємо з повістки дня", - сказав Данілов.
Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що восени 2020 року планує провести місцеві вибори на всій території України.
Як раніше повідомляв УНН, під час засідання РНБО за участю Президента України Володимира Зеленського перед "нормандським" самітом було розглянуто три питання, пов'язані з безпекою та обороною.