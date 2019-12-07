Секретарь СНБО: следующие местные выборы в Крыму пока невозможны

"У нас есть большое желание, чтобы эти выборы состоялись на всей территории Украины. Я бы хотел, чтобы эти выборы прошли и в Крыму, но, к сожалению, пока это невозможно. Но вопрос Крыма мы не снимаем с повестки дня", - сказал Данилов.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что осенью 2020 года планирует провести местные выборы на всей территории Украины.

Как ранее сообщал УНН, во время заседания СНБО при участии Президента Украины Владимира Зеленского перед "нормандским" саммитом было рассмотрено три вопроса, связанные с безопасностью и обороной.