Щотижня на Лиманському напрямку Сили оборони відбивають близько 8000 атак — Маляр

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Говорячи про Куп'янський напрям, вона зазначила, що ще 2 тижні тому там був "епіцентр", і ворог докладав усіх зусиль для просування там, щоб прорвати оборону та дійти до Куп'янська, але ЗСУ зупинили супротивника.

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"Власне, вони (окупанти — ред.) там відновлюють, і на Куп'янському, і на Лиманському напрямках відновлюють свої війська, замінюють людей, підтягують техніку на заміну знищеної. І може здатися, що там менше обстрілів, але інтенсивність там дуже висока", - наголосила заступник міністра.

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На Лиманському напрямі, за її словами, щодня близько восьми ворожих атак відбивають українські сили. "Ситуація гаряча. Але росіяни все одно продовжують готуватися до чергового наступу. Тобто так, як хвилями воно йде, вони готуються до того, щоб там активізуватися", - пояснила Маляр.

У Міноборони наголосили, що українські воїни, штаби та командування готуються до того, щоб дати росіянам відсіч.

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