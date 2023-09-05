Еженедельно на Лиманском направлении Силы обороны отражают около 8000 атак - Маляр

Детали

Говоря о Купянском направлении, она отметила, что еще 2 недели назад там был "эпицентр", и враг прилагал все усилия для продвижения там, чтобы прорвать оборону и дойти до Купянска, но ВСУ остановили противника.

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"Собственно, они (оккупанты — ред.) там восстанавливают, и на Купянском, и на Лиманском направлениях восстанавливают свои войска, заменяют людей, подтягивают технику на замену уничтоженной. И может показаться, что там меньше обстрелов, но интенсивность там очень высокая", - подчеркнула замминистра.

Дополнение

На Лиманском направлении, по ее словам, ежедневно около восьми вражеских атак отражают украинские силы. "Ситуация горячая. Но россияне все равно продолжают готовиться к очередному наступлению. То есть так, как волнами оно идет, они готовятся к тому, чтобы там активизироваться", - пояснила Маляр.

В Минобороны отметили, что украинские воины, штабы и командование готовятся к тому, чтобы дать россиянам отпор.

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Напомним

На Харьковщине вражеский обстрел вызвал масштабный лесной пожар. Выгорело 5 га леса.