Щонайменше 86 людей загинули під час зіткнень у Нігерії
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. Щонайменше 86 людей загинули унаслідок зіткнення скотарів-кочівників та фермерів у нігерійському штаті Плато (центральна частина країни). Про це в неділю повідомило France-Presse з посиланням на місцеву поліцію, передає УНН.
За даними агентства, поліція виявила тіла загиблих в суботу під час огляду сіл в регіоні Барікін Ладі. Ще шестеро людей отримали поранення, близько 50 будинків були спалені.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Щонайменше 45 людей стали жертвами бандитів у нігерійському селищі
У неділю в регіоні була введена комендантська година для запобігання подальших порушень закону, зазначає AFP.
Слід зазначити, що зіткнення скотарів з фермерами не є рідкістю для Нігерії. У різних штатах країни регулярно відбуваються сутички між представниками різних етнічних груп, які ведуть осілий або кочовий спосіб життя. Основною причиною розбіжностей є право користування землею і джерелами води.
Нагадаємо, на початку січня поточного року група невідомих озброєних людей напала на прихожан церкви, які поверталися зі служби у нігерійському штаті Ріверс на півдні країни, 21 людина загинула.