Щоденно до служби зайнятості звертається від 5 до 7 тисяч безробітних

“Загальна тенденція, що щоденно до служби зайнятості звертаються та стають на облік від 5 до 7 тисяч осіб. Це істотно більше ніж минулого року у той самий період”, — розповіла Макогон.

Так, за підрахунками деяких експертів, на ринку праці безробітними є близько 2 млн осіб.

“Але я б була обережна з такими цифрами, адже вони не підтверджені фактично... Говорять лише про тих, хто лише зареєструвався безробітним. Дані Держстату ми зможемо побачити наприкінці червня”, — зазначила Макогон.

Вона додала, що 100 тисяч осіб, які стали на облік в період карантину — набули статус безробітного з першого дня. І саме більшість з них зможе отримати допомогу по безробіттю, мінімальний розмір якої збільшили з 650 грн до 1000 грн.

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На думку Макогон, проблема залишається в обліку та допомозі заробітчанам та людям, які працювали в тіні.

“Коли люди працювали у тіні, за мінімальну заробітну плату з конвертом — тож вони не матимуть змоги отримати ту допомогу, якщо б вони працювали офіційно. Україна також не знає, скільки в нас офіційних заробітчан”, — повідомила директор ДЦЗ.

На її думку, це питання можна вирішити, налагодивши комунікацію з прикордонниками, проте “навіть якщо служба зайнятості буде обмінюватись інформацією з прикордонниками, вони не скажуть, з якою метою людина поїхала за кордон”.

Проте висновки можна зробити за терміном перебування за кордоном.

Раніше УНН писав, станом на 16 квітня 2020 року кількість безробітних, зареєстрованих в державній службі зайнятості, становить 400,9 тис. осіб, з них 89,2 тисячі зареєструвались починаючи з 12 березня.