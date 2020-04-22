Ежедневно в службу занятости обращается от 5 до 7 тыс. безработных

"Общая тенденция, ежедневно в службу занятости обращаются и становятся на учет от 5 до 7 тыс. человек. Это существенно больше чем в прошлом году в тот же период", - рассказала Макогон.

Так, по подсчетам некоторых экспертов, на рынке труда безработными являются около 2 млн человек.

"Но я бы была осторожна с такими цифрами, ведь они не подтверждены фактически ... Говорят только о тех, кто только зарегистрировался безработным. Данные Госкомстата мы сможем увидеть в конце июня", - отметила Макогон.

Она добавила, что 100 тыс. человек, которые стали на учет в период карантина - получили статус безработного с первого дня. И именно большинство из них сможет получить пособие по безработице, минимальный размер которого увеличили с 650 грн до 1000 грн.

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По мнению Макогон, проблема остается в учете и помощи работникам и людям, которые работали в тени.

"Когда люди работали в тени, за минимальную заработную плату с конвертом - они не смогут получить ту помощь, если бы они работали официально. Украина также не знает, сколько у нас официальных заробитчак", - сообщила директор ГЦЗ.

По ее мнению, этот вопрос можно решить, наладив коммуникацию с пограничниками, однако "даже если служба занятости будет обмениваться информацией с пограничниками, они не скажут, с какой целью человек поехал за границу".

Однако выводы можно сделать по сроку пребывания за рубежом.

Ранее УНН писал, по состоянию на 16 апреля 2020 года количество безработных, зарегистрированных в государственной службе занятости, составляет 400,9 тыс. человек, из них 89,2 тысячи зарегистрировались начиная с 12 марта.