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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Щоденна кількість випадків COVID у Токіо перевищила 30 000 вперше за час пандемії

Щоденна кількість випадків COVID у Токіо перевищила 30 000 вперше за час пандемії

Київ • УНН

 • 141862 перегляди

КИЇВ. 21 липня. УНН. Нові випадки захворювання на коронавірус у столиці Японії в четвер досягли рекордного рівня, перевищивши 30 000 вперше з початку пандемії. Про це УНН пише з посиланням на The Japan Times.

Деталі

31 878 нових випадків зараження в Токіо набагато перевершили попередній максимум у лютому, і багато інших регіонів також повідомили про максимум. Національний показник четверга, що становив 186 229 нових випадків зараження, також став рекордним для країни вцілому.

Незважаючи на сплеск, офіційні особи, зокрема прем'єр-міністр Фуміо Кісіда, не закликали до нових обмежень поширення коронавірусу. Майже всі японці, як і раніше, носять маски в приміщенні, а багато хто використовують їх і на вулиці, тоді як у більшості магазинів вони також потрібні.

Країна бореться із сьомою хвилею коронавірусу, викликаної висококонтагіозним субваріантом Омікрон BA.5.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Південна Корея повідомила про більш ніж 70 000 випадків захворювання на COVID-19 третій день поспіль

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