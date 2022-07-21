Щоденна кількість випадків COVID у Токіо перевищила 30 000 вперше за час пандемії

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31 878 нових випадків зараження в Токіо набагато перевершили попередній максимум у лютому, і багато інших регіонів також повідомили про максимум. Національний показник четверга, що становив 186 229 нових випадків зараження, також став рекордним для країни вцілому.

Незважаючи на сплеск, офіційні особи, зокрема прем'єр-міністр Фуміо Кісіда, не закликали до нових обмежень поширення коронавірусу. Майже всі японці, як і раніше, носять маски в приміщенні, а багато хто використовують їх і на вулиці, тоді як у більшості магазинів вони також потрібні.

Країна бореться із сьомою хвилею коронавірусу, викликаної висококонтагіозним субваріантом Омікрон BA.5.

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