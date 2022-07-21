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Ежедневное количество случаев COVID в Токио превысило 30 000 впервые за время пандемии

Киев • УНН

 • 141855 просмотра

КИЕВ. 21 июля. УНН. Новые случаи заболевания коронавирусом в столице Японии в четверг достигли рекордного уровня, превысив 30 000 впервые с начала пандемии. Об этом УНН пишет со ссылкой на The Japan Times.

Детали

31 878 новых случаев заражения в Токио намного превзошли предыдущий максимум в феврале, и многие другие регионы также сообщили о максимуме. Национальный показатель четверга, что составил 186 229 новых случаев заражения, также стал рекордным для страны в целом.

Несмотря на всплеск, официальные лица, в том числе премьер-министр Фумио Кисида, не призывали к новым ограничениям распространения коронавируса. Многие японцы по-прежнему носят маски в помещении, а многие используют их и на улице, тогда как в большинстве магазинов они также нужны.

Страна борется с седьмой волной коронавируса, вызванной высококонтагиозным субвариантом Омикрона BA.5.

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