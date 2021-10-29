Щоб виправдати одеського втікача Тарпана: Азарова хотіли залучити до справи НАБУ про 320 млн грн

Навіщо Азаров Тарпану

Захист Тарпана хотів долучити Азарова до справи у якості свідка, аби той розповів про погодження проекту “Глибоководного випуску”, а саме — визначення ціни проекту, деталі знайомства з Тарпаном (ОСОБА_1, — ред.) та його вплив на прийняття розпорядження.

Водночас детективи НАБУ були проти.

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“Показання осіб не можуть мати значення для спростування повідомленої підозри, оскільки її суть полягає в тому, що ОСОБА_1 (Тарпан, — ред.), здійснюючи фактичне керування, маючи вплив на приватні фірми, організував і здійснив заволодіння вже виділеними коштами через завищення вартості будівельних матеріалів, об’ємів виконаних робіт, складання недостовірних документів та шляхом подання відповідних позовів до органів державної влади, які є суб’єктами виділення коштів. У кримінальному провадженні фактичні обставини виділення коштів на будівництво знаходяться за межами повідомленої ОСОБА_1 підозри”, — заявили детективи НАБУ під час судового засідання.

В результаті, бажання адвокатів Тарпана суд не задовольнив, отож Азарова, який ще з 2014го року переховується в Росії, так і не допитали.

У чому суд підозрює Руслана Тарпана

Бізнесмену-втікачу інкримінують заволодіння протягом 2008-2012 років бюджетними коштами в особливо великих розмірах, їх наступну легалізацію, вчинену у складі організованої групи у змові із службовими особами Одеської обласної державної адміністрації, державних і приватних підприємств, а також іншими невстановленими особами, шляхом завищення вартості будівництва системи відводу стічних вод “Глибоководний випуск” в Одесі, який досі не працює.

Тоді держава виділила на проект 600 млн грн, однак пізніше прокуратура виявила, що під час будівництва компанії Тарпана привласнили близько 320 млн грн з бюджету.

Наразі Тарпан перебуває у всеукраїнському розшуку, однак низка його активів й досі не заарештовані. Зокрема, і “Ремерцентр”, який займався будуванням “Глибоководного випуску”. Питанням про те, чому НАБУ зволікає з арештом активів Тарпана цікавляться вже й народні депутати України.