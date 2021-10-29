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Чтобы оправдать одесского беглеца Тарпана: Азарова хотели привлечь к делу НАБУ о 320 млн грн

Киев • УНН

 • 16937 просмотра

КИЕВ. 29 октября. УНН. Адвокаты одесского бизнесмена-беглеца Руслана Тарпана пытались привлечь бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова в дело НАБУ. В частности, хотели, чтобы экс-чиновник дал показания в рамках производства “Глубоководного выпуска”, очевидно в защиту Тарпана. Об этом говорится в определении Высшего антикоррупционного суда, передает УНН со ссылкой на Реестр судебных решений.

Чтобы оправдать одесского беглеца Тарпана: Азарова хотели привлечь к делу НАБУ о 320 млн грн

Зачем Азаров Тарпану

Защита Тарпана хотела приобщить Азарова к делу в качестве свидетеля, чтобы тот рассказал о согласовании проекта “Глубоководного выпуска”, а именно — определение цены проекта, детали знакомства с Тарпаном (ЛИЦО_1, — ред.) и его влияние на принятие распоряжения.

В то же время детективы НАБУ были против.

Цитата

“Показания лиц не могут иметь значения для опровержения уведомленного подозрения, поскольку его суть состоит в том, что ЛИЦО_1 (Тарпан, — ред.), осуществляя фактическое управление, имея влияние на частные фирмы, организовал и осуществил завладение уже выделенными средствами из-за завышения стоимости строительных материалов, объемов выполненных работ, составление недостоверных документов и путем подачи соответствующих исков в органы государственной власти, являющиеся субъектами выделения средств. В уголовном производстве фактические обстоятельства выделения средств на строительство находятся за пределами уведомленного ЛИЦО_1 подозрения”, — заявили детективы НАБУ во время судебного заседания.

В результате, желание адвокатов Тарпана суд не удовлетворил, поэтому Азарова, еще с 2014 года скрывающегося в России, так и не допросили.

В чем суд подозревает Руслана Тарпана

Сбежавшему бизнесмену инкриминируют завладение в течение 2008-2012 годов бюджетными средствами в особо крупных размерах, их последующую легализацию, совершенную в составе организованной группы в сговоре с должностными лицами Одесской областной государственной администрации, государственных и частных предприятий, а также другими неустановленными лицами, путем завышения стоимости строительства системы отвода сточных вод “Глубоководный выпуск” в Одессе, который до сих пор не работает.

Тогда государство выделило на проект 600 млн грн, однако позже прокуратура обнаружила, что при строительстве компании Тарпана присвоили около 320 млн грн из бюджета.

В настоящее время Тарпан находится во всеукраинском розыске, однако ряд его активов до сих пор не арестованы. В частности, и “Ремерцентр”, занимавшийся строительством “Глубоководного выпуска”. Вопрос о том, почему НАБУ медлит с арестом активов Тарпана интересуются уже и народные депутаты Украины.

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