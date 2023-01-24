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Ще один заступник міністра подав у відставку на тлі корупційного скандалу із Лозинським

Київ • УНН

 • 5786127 перегляди

КИЇВ. 24 січня. УНН. Заступник міністра розвитку громад та територій Іван Лукеря повідомив, що написав заяву на звільнення за власним бажанням. Про це він повідомив на своєму Facebook, передає УНН.

Ще один заступник міністра подав у відставку на тлі корупційного скандалу із Лозинським

Цитата

“Рішення мною було прийнято на початку року, проте, на жаль, в міру політичних та бюрократичних обставин, співпало на цей тиждень юридичне оформлення. На жаль. Що далі - оголошу незабаром”, – повідомив він.

Лукеря подякував колегам та партнерам в уряді, парламенті та Офісу Президента України.

Доповнення

Кабінет міністрів звільнив з посади заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Василя Лозинського, якого підозрюють в одержанні 400 тис. доларів хабаря за сприяння в укладанні договорів на закупівлю обладнання та техніки за завищеними цінами.

Ця відставка не єдина останнім часом. 

Сьогодні стало відомо, що Олексія Симоненка звільнено з посади заступника Генпрокурора. А також про звільнення заступника керівника ОП Кирила Тимошенка і заступника міністра оборони В'ячеслава Шаповалова.

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