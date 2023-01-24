Ще один заступник міністра подав у відставку на тлі корупційного скандалу із Лозинським

Цитата

“Рішення мною було прийнято на початку року, проте, на жаль, в міру політичних та бюрократичних обставин, співпало на цей тиждень юридичне оформлення. На жаль. Що далі - оголошу незабаром”, – повідомив він.

Лукеря подякував колегам та партнерам в уряді, парламенті та Офісу Президента України.

Доповнення

Кабінет міністрів звільнив з посади заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Василя Лозинського, якого підозрюють в одержанні 400 тис. доларів хабаря за сприяння в укладанні договорів на закупівлю обладнання та техніки за завищеними цінами.

Ця відставка не єдина останнім часом.

Сьогодні стало відомо, що Олексія Симоненка звільнено з посади заступника Генпрокурора. А також про звільнення заступника керівника ОП Кирила Тимошенка і заступника міністра оборони В'ячеслава Шаповалова.