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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
18:32 • 19253 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Еще один замминистра подал в отставку на фоне коррупционного скандала с Лозинским

Киев • УНН

 • 5786127 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. Заместитель министра развития громад и территорий Иван Лукеря сообщил, что написал заявление на увольнение по собственному желанию. Об этом он сообщил на своем Facebook, передает УНН.

Еще один замминистра подал в отставку на фоне коррупционного скандала с Лозинским

Цитата

“Решение мной было принято в начале года, однако, к сожалению, в силу политических и бюрократических обстоятельств, совпало на эту неделю юридическое оформление. К сожалению. Что дальше - объявлю вскоре”, – сообщил он.

Лукеря поблагодарил коллег и партнеров в правительстве, парламенте и Офисе Президента Украины.

Дополнение

Кабинет министров уволил с должности заместителя министра развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Василия Лозинского, которого подозревают в получении 400 тыс. долларов взятки за содействие в заключении договоров на закупку оборудования и техники по завышенным ценам.

Эта отставка не единственная за последнее время. 

Сегодня стало известно, что Алексей Симоненко уволен с должности заместителя Генпрокурора. А также об увольнении заместителя руководителя ОП Кирилла Тимошенко и заместителя министра обороны Вячеслава Шаповалова.

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