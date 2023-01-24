Еще один замминистра подал в отставку на фоне коррупционного скандала с Лозинским

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“Решение мной было принято в начале года, однако, к сожалению, в силу политических и бюрократических обстоятельств, совпало на эту неделю юридическое оформление. К сожалению. Что дальше - объявлю вскоре”, – сообщил он.

Лукеря поблагодарил коллег и партнеров в правительстве, парламенте и Офисе Президента Украины.

Дополнение

Кабинет министров уволил с должности заместителя министра развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Василия Лозинского, которого подозревают в получении 400 тыс. долларов взятки за содействие в заключении договоров на закупку оборудования и техники по завышенным ценам.

Эта отставка не единственная за последнее время.

Сегодня стало известно, что Алексей Симоненко уволен с должности заместителя Генпрокурора. А также об увольнении заместителя руководителя ОП Кирилла Тимошенко и заместителя министра обороны Вячеслава Шаповалова.