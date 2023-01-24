Еще один замминистра подал в отставку на фоне коррупционного скандала с Лозинским
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Заместитель министра развития громад и территорий Иван Лукеря сообщил, что написал заявление на увольнение по собственному желанию. Об этом он сообщил на своем Facebook, передает УНН.
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“Решение мной было принято в начале года, однако, к сожалению, в силу политических и бюрократических обстоятельств, совпало на эту неделю юридическое оформление. К сожалению. Что дальше - объявлю вскоре”, – сообщил он.
Лукеря поблагодарил коллег и партнеров в правительстве, парламенте и Офисе Президента Украины.
Дополнение
Кабинет министров уволил с должности заместителя министра развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Василия Лозинского, которого подозревают в получении 400 тыс. долларов взятки за содействие в заключении договоров на закупку оборудования и техники по завышенным ценам.
Эта отставка не единственная за последнее время.
Сегодня стало известно, что Алексей Симоненко уволен с должности заместителя Генпрокурора. А также об увольнении заместителя руководителя ОП Кирилла Тимошенко и заместителя министра обороны Вячеслава Шаповалова.