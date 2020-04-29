Ще один військовий ЗСУ заразився коронавірусом

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КИЇВ. 29 квітня. УНН. Станом на ранок середи у Збройних силах України зафіксовано 52 випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом. За добу було виявлено один новий випадок, передає УНН з посиланням на повідомлення у Facebook Командування Медичних сил Збройних сил України.

“На 7:00 29 квітня в Збройних силах України хворіє 52 особи на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. Також за період пандемії одужали 20 осіб та 2 летальних випадки”, — йдеться в повідомленні.

У Командуванні зазначили, що наразі на ізоляції, в тому числі самоізоляції, перебуває 327 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчих три доби — 54 особи.

“За минулу добу зареєстровано один новий випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19”, — зазначили в Командуванні.

Так, повідомляється що хворий перебуває у Чернівецькому військовому госпіталі. Стан здоров’я пацієнта задовільний, отримує необхідне лікування.

Нагадаємо, напередодні у Командуванні повідомили про 53 випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом. Пізніше у Міноборони виправили цю інформацію. 

Як повідомляв УНН, за даними МОЗ, в Україні на 9 годину 29 квітня зафіксовано 9 866 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 250 — летальні. Приріст випадків захворювання за добу — 456, що більше, ніж добою раніше. 

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