Ще один військовий ЗСУ заразився коронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Станом на ранок середи у Збройних силах України зафіксовано 52 випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом. За добу було виявлено один новий випадок, передає УНН з посиланням на повідомлення у Facebook Командування Медичних сил Збройних сил України.
“На 7:00 29 квітня в Збройних силах України хворіє 52 особи на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. Також за період пандемії одужали 20 осіб та 2 летальних випадки”, — йдеться в повідомленні.
У Командуванні зазначили, що наразі на ізоляції, в тому числі самоізоляції, перебуває 327 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчих три доби — 54 особи.
“За минулу добу зареєстровано один новий випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19”, — зазначили в Командуванні.
Так, повідомляється що хворий перебуває у Чернівецькому військовому госпіталі. Стан здоров’я пацієнта задовільний, отримує необхідне лікування.
Нагадаємо, напередодні у Командуванні повідомили про 53 випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом. Пізніше у Міноборони виправили цю інформацію.
Як повідомляв УНН, за даними МОЗ, в Україні на 9 годину 29 квітня зафіксовано 9 866 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 250 — летальні. Приріст випадків захворювання за добу — 456, що більше, ніж добою раніше.