Еще один военный ВСУ заразился коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 29 апреля. УНН. По состоянию на утро среды в Вооруженных силах Украины зафиксировано 52 случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом. За сутки было выявлено один новый случай, передает УНН со ссылкой на сообщение в Facebook Командования Медицинских сил Вооруженных сил Украины.
"На 7:00 29 апреля в Вооруженных силах Украины болеет 52 человека острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Также за период пандемии выздоровели 20 человек и 2 летальных случая", - говорится в сообщении.
В командовании отметили, что сейчас на изоляции, в том числе самоизоляции, находится 327 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие три дня - 54 человека.
"За прошедшие сутки зарегистрировано один новый случай заболевания острой респираторной болезнью COVID-19", - отметили в командовании.
Так, сообщается, что больной находится в Черновицком военном госпитале. Состояние здоровья пациента удовлетворительное, получает необходимое лечение.
Напомним, накануне в командовании сообщили о 53 случаях заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом. Позже в Минобороны исправили эту информацию.
Как сообщал УНН, по данным Минздрава, в Украине 9:00 29 апреля зафиксировано 9 866 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 250 - летальные. Прирост случаев заболевания за сутки - 456, что больше, чем сутками ранее.