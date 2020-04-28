Міноборони виправило інформацію про кількість випадків COVID-19 у ЗСУ

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КИЇВ. 28 квітня. УНН. Командування медичних сил Збройних сил України уточнило інформацію щодо стану захворювання військових медиків на гостру респіраторну хворобу COVID-19 у Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону. Відповідне повідомлення командування оприлюднене на сайті Міноборони, передає УНН.

Так, повідомляється, що 26 квітня до ВМКЦ Північного регіону з Харківського обласного лабораторного центру надійшла інформація про те, що 9 працівників лікувального закладу після проходження ПЛР-тесту на COVID-19 мають позитивний результат.

“Оскільки у жодного з них до проходження тесту не було зафіксовано клінічних проявів хвороби, це викликало сумнів у правильності результату”, — йдеться в повідомленні.

Командуванням було прийнято рішення відібрати повторні біологічні матеріали у зазначених осіб. Ще 50 зразків було взято у персоналу госпіталю, який мав контакти із зазначеними особами або надає допомогу пораненим. Усі біологічні матеріали було надіслано до вірусологічної референс-лабораторії у Київ.

“За результатами контрольного тестування, сім військових медиків, які раніше мали підтвердження щодо захворювання, отримали негативну реакцію на гостру респіраторну хворобу COVID-19, результати ще двох тестів надійдуть найближчим часом. Сьогодні, 28 квітня, згідно з діючими вимогами, у цих 9 медиків здійснили другий забір біологічного матеріалу, якій також відправили до лабораторії”, — повідомили в командуванні.

Повідомляється, що до надходження результатів двох ПЛР тестів 9 медичних працівників з підозрою на коронавірус та ще 9 військових медиків, які перебували з ними у ймовірному контакті, знаходитимуться на самоізоляції. У разі отримання двох негативних результатів ПЛР тестувань зазначені особи будуть вважатися здоровими.

“Таким чином, інформація оприлюднена Командуванням Медичних сил Збройних Сил України щодо епідемічної ситуації станом на 7:00 28 квітня є помилковою.

За минулу добу у Збройних Силах України обліковано лише три нових випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. Шість військових медиків з Харківської області, про яких ми повідомляли вчора ввечері, слід вважати такими, що обліковані за попередню добу”, — сказано в повідомленні.

Нагадаємо, зранку 28 квітня у Командуванні медичних сил ЗСУ повідомили про 9 нових випадків коронавірусноі інфекції у Збройних силах.

Всього за даними командування захворювання у ЗСУ COVID-19 виявили у 53 осіб.

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