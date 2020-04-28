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Минобороны исправило информацию о количестве случаев COVID-19 в ВСУ

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КИЕВ. 28 апреля. УНН. Командование медицинских сил Вооруженных сил Украины уточнило информацию о состоянии заболевания военных медиков острой респираторной болезни COVID-19 в Военно-медицинском клиническом центре Северного региона. Соответствующее сообщение командования обнародовано на сайте Минобороны, передает УНН.

Так, сообщается, что 26 апреля в ВМКЦ Северного региона с Харьковского областного лабораторного центра поступила информация о том, что 9 работников лечебного учреждения после прохождения ПЦР-теста на COVID-19 имеют положительный результат.

“Поскольку у одного из них к прохождению теста не было зафиксировано клинических проявлений болезни, это вызвало сомнение в правильности результата”, — говорится в сообщении.

Командованием было принято решение отобрать повторные биологические материалы в указанных лиц. Еще 50 образцов были взяты у персонала госпиталя, который имел контакты с указанными лицами или оказывает помощь раненым. Все биологические материалы были направлены в вирусологическую референс-лабораторию в Киев.

“По результатам контрольного тестирования, семь военных медиков, которые ранее имели подтверждение по заболеванию, получили негативную реакцию острой респираторной болезни COVID-19, результаты еще двух тестов поступят в ближайшее время. Сегодня, 28 апреля, в соответствии с действующими требованиями, у этих 9 медиков провели второй забор биологического материала, которой также отправили в лабораторию”, — сообщили в командовании.

Сообщается, что до поступления результатов двух ПЦР тестов 9 медицинских работников с подозрением на коронавирус и еще 9 военных медиков, находившихся с ними в предполагаемом контакте, находиться на самоизоляции. В случае получения двух отрицательных результатов ПЦР тестирования указанные лица будут считаться здоровыми.

“Таким образом, информация обнародованная командованием Медицинских сил Вооруженных Сил Украины по эпидемической ситуации по состоянию на 7:00 28 апреля ошибочна.

За минувшие сутки в Вооруженных Силах Украины учтено лишь три новых случая заболевания острой респираторной болезни COVID-19. Шесть военных медиков из Харьковской области, о которых мы сообщали вчера вечером, следует считать учтенными за предыдущие сутки”, — говорится в сообщении.

Напомним, утром 28 апреля во командовании медицинских сил ВСУ сообщили о 9 новых случаев коронавирусной инфекции в Вооруженных силах.

Всего по данным командования заболевания в ВСУ COVID-19 обнаружили у 53 человек.

Украинские Национальные Новости

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