Ще один витік пального із танкеру Delfi в Одесі

“Ми протягом доби зафіксували витік палива. Близько 9:00. Ми будемо наполягати, щоб в разі невдачі, якщо право перейде до Адміністрації морських портів України на виконання робіт - щоб роботи пройшли за скороченою процедурою, за скороченим графіком, тобто за тиждень і танкер прибрали якнайшвидше вже державні структури”, - сказав Денис Соколов.

Він зазначив, що пляму одразу засипали сорбентом абсорбуючим, але особливість нафтових розливів полягає в тому, що розлита нафта викликає велику пляму.

“Тому, може вилитись дуже мало, забруднення моря буде дуже малим, але візуально це буде виглядати дуже жахливим. Все одно ми закликаємо, щоб одразу були задіяні абсорбуючі матеріали і буни. Наразі, наскільки відомо, вже відновили захисні буни”, - додав Денис Соколов.

Нагадаємо, танкер-заправник Delfi у сильний шторм вночі 21 листопада 2019 року дрейфував на мілині на узбережжі в районі Одеського порту, після чого 22 листопада - перекинувся.

Перші дві спроби підняти танкер не вдалися.

Також нагадаємо, що сьогодні танкер Delfi знову спробують підняти з пляжу в Одесі.