Еще одна утечка горючего из танкера Delfi в Одессе
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. В Одессе произошла утечка топлива с танкера Delfi. Уже восстановили защитные буны в месте разлива. Об этом в комментарии УНН сказал представитель Одесской областной государственной администрации Денис Соколов.
"Мы в течение суток зафиксировали утечку топлива. Около 9:00. Мы будем настаивать, чтобы в случае неудачи, если право перейдет к Администрации морских портов Украины на выполнение работ - чтобы работы прошли по сокращенной процедуре, по сокращенному графику, то есть за неделю и танкер убрали быстрее уже государственные структуры", - сказал Денис Соколов.
Он отметил, что пятно сразу засыпали сорбентом абсорбирующим, но особенность нефтяных разливов заключается в том, что разлитая нефть образует большое пятно.
"Поэтому, может вылиться очень мало, загрязнение моря будет очень малым, но визуально это будет выглядеть очень ужасным. Все равно мы призываем, чтобы сразу были задействованы абсорбирующие материалы и буны. Сейчас, насколько известно, уже восстановили защитные буны", - добавил Денис Соколов.
Напомним, танкер-заправщик Delfi в сильный шторм ночью 21 ноября 2019 года дрейфовал на мели на побережье в районе Одесского порта, после чего 22 ноября - перевернулся.
Первые две попытки поднять танкер не удались.
Также напомним, что сегодня танкер Delfi снова попытаются поднять с пляжа в Одессе.