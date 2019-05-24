Ще один екс-чиновник просить Зеленського повернути йому громадянство

КИЇВ. 24 травня. УНН. Колишній народний депутат Андрій Артеменко заявив, що він, "натхнений закликом до 65 млн українців", звернувся до Президента України Володимира Зеленського з проханням повернути йому українське громадянство. Про це екс-нардеп написав на сторінці у Facebook, передає УНН.