Ще один екс-чиновник просить Зеленського повернути йому громадянство
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. Колишній народний депутат Андрій Артеменко заявив, що він, "натхнений закликом до 65 млн українців", звернувся до Президента України Володимира Зеленського з проханням повернути йому українське громадянство. Про це екс-нардеп написав на сторінці у Facebook, передає УНН.
"Натхнений закликом Президента Зеленського до 65 млн українців повертатися на Батьківщину, не міг залишитися байдужим. До зустрічі на Батьківщині, Пане Президенте", - написав Артеменко.
До свого повідомлення він доклав саме звернення, в якому закликає Президента:
- скасувати Указ Президента України №119/2017 від 29 квітня 2017 року в частині припинення громадянства України Артеменка;
- поновити його у громадянстві;
- Доручити Державній міграційній службі України, відповідним дипломатичним представництвам та консульським установам України оформити і видати Артеменку паспорт громадянина України та паспорт громадянина України для виїзду за кордон.
Зазначимо, 5 травня відповідно до указу Президента Петра Порошенка народний депутат Андрій Артеменко втратив громадянство України.
Артеменко спробував оскаржити позбавлення його українського громадянства у Вищому адміністративному суді України, але ВАСУ відмовив захисту у призупиненні указу Президента.
Нагадаємо, раніше на ім'я Президента України Володимира Зеленського було подано звернення щодо повернення екс-голові Одеської ОДА Міхеілу Саакашвілі українського громадянства.
Як повідомляв УНН, у своїй промові в день інавгурації Президент України Володимир Зеленський пообіцяв всім українцям, хто готовий допомагати Україні, громадянство.