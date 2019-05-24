Ще один екс-чиновник просить Зеленського повернути йому громадянство

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Київ • УНН

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КИЇВ. 24 травня. УНН. Колишній народний депутат Андрій Артеменко заявив, що він, "натхнений закликом до 65 млн українців", звернувся до Президента України Володимира Зеленського з проханням повернути йому українське громадянство. Про це екс-нардеп написав на сторінці у Facebook, передає УНН.

"Натхнений закликом Президента Зеленського до 65 млн українців повертатися на Батьківщину, не міг залишитися байдужим. До зустрічі на Батьківщині, Пане Президенте", - написав Артеменко.

До свого повідомлення він доклав саме звернення, в якому закликає Президента:

- скасувати Указ Президента України №119/2017 від 29 квітня 2017 року в частині припинення громадянства України Артеменка;
- поновити його у громадянстві;
- Доручити Державній міграційній службі України, відповідним дипломатичним представництвам та консульським установам України оформити і видати Артеменку паспорт громадянина України та паспорт громадянина України для виїзду за кордон.

Зазначимо, 5 травня відповідно до указу Президента Петра Порошенка народний депутат Андрій Артеменко втратив громадянство України.

Артеменко спробував оскаржити позбавлення його українського громадянства у Вищому адміністративному суді України, але ВАСУ відмовив захисту у призупиненні указу Президента.

Нагадаємо, раніше на ім'я Президента України Володимира Зеленського було подано звернення щодо повернення екс-голові Одеської ОДА Міхеілу Саакашвілі українського громадянства. 

Як повідомляв УНН, у своїй промові в день інавгурації Президент України Володимир Зеленський пообіцяв всім українцям, хто готовий допомагати Україні, громадянство.

Українські Національні Новини

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