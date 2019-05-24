Еще один экс-чиновник просит Зеленского вернуть ему гражданство

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 28912 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 49856 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 67035 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 81464 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 121155 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111105 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137404 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144580 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130108 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130177 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Еще один экс-чиновник просит Зеленского вернуть ему гражданство

Еще один экс-чиновник просит Зеленского вернуть ему гражданство

Киев  •  УНН

 • 12150 просмотра

КИЕВ. 24 мая. УНН. Бывший народный депутат Андрей Артеменко заявил, что он, "воодушевленный призывом к 65 млн украинцев", обратился к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой вернуть ему украинское гражданство. Об этом экс-нардеп написал на странице в Facebook, передает УНН.

"Вдохновленный призывом Президента Зеленского к 65 млн украинцев возвращаться на Родину, не мог остаться равнодушным. До встречи на Родине, Господин Президент", - написал Артеменко.

К своему сообщению он приложил обращение, в котором призывает Президента:

- отменить Указ Президента Украины №119/2017 от 29 апреля 2017 года в части прекращения гражданства Украины Артеменко;
- восстановить его в гражданстве;
- Поручить Государственной миграционной службе Украины, соответствующим дипломатическим представительствам и консульским учреждениям Украины оформить и выдать Артеменко паспорт гражданина Украины и паспорт гражданина Украины для выезда за границу.

Отметим, 5 мая в соответствии с указом Президента Петра Порошенко народный депутат Андрей Артеменко потерял гражданство Украины.

Артеменко попытался обжаловать лишение его украинского гражданства в Высшем административном суде Украины, но ВАСУ отказал защите в приостановлении указа Президента.

Напомним, ранее на имя Президента Украины Владимира Зеленского было подано обращение о возврате экс-главе Одесской ОГА Саакашвили украинского гражданства.

Как сообщал УНН, в своей речи в день инаугурации Президент Украины Владимир Зеленский пообещал всем украинцам, кто готов помогать Украине, гражданство.

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Украинские Национальные Новости

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