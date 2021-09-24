Ще близько 100 українців воліють виїхати із Афганістану - дипломати
Київ • УНН
КИЇВ. 24 вересня. УНН. На сьогодні близько 100 українських громадян, які перебувають в Афганістані, воліють виїхати з країни. Про це УНН повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.
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“За інформацією МЗС України, нині близько 100 українців воліють виїхати із Афганістану. Наше посольство в Таджикистані підтримує із ними зв‘язок”, — розповів Ніколенко.
Деталі
За словами дипломата, щойно з'явиться чергова можливість залишити країну, українські громадяни отримають інструкції про подальші дії.
Що було раніше
Напередодні літаком з афганської столиці в Україну прибуло близько ста людей, з них 30 — це українські громадяни.
Додамо
Україна до 31 серпня організувала в безпрецедентно складних умовах шість евакуаційних рейсів, які вивезли з Афганістану понад 650 людей.
МЗС повідомляло, що Україна планує продовжувати евакуацію українців із Афганістану після 31 серпня.
За даними дипломатів, на території Афганістану на початок вересня залишалося 159 громадян України, які висловили бажання повернутись додому.
Контекст
Бойовики руху “Талібан” 15 серпня без бою увійшли в Кабул і протягом декількох годин встановили повний контроль над афганською столицею. Президент Афганістану Ашраф Гані повідомив, що залишає країну, щоб не допустити кровопролиття. Західні країни почали евакуювати з Афганістану своїх громадян і співробітників посольств. США вивели свої сили до певного крайнього терміну — 31 серпня, після 20-річної військової місії в країні.