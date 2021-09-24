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Еще около 100 украинцев хотят уехать из Афганистана - дипломаты

Еще около 100 украинцев хотят уехать из Афганистана - дипломаты

Киев  •  УНН

 • 28053 просмотра

КИЕВ. 24 сентября. УНН. На сегодня около 100 украинских граждан, находящихся в Афганистане, хотят уехать из страны. Об этом УНН сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

Цитата:

"По информации МИД Украины, в настоящее время около 100 украинцев хотят уехать из Афганистана. Наше посольство в Таджикистане поддерживает с ними связь", - рассказал Николенко.

Детали

По словам дипломата, как только появится очередная возможность покинуть страну, украинские граждане получат инструкции о дальнейших действиях.

Что было ранее

Накануне самолетом из афганской столицы в Украину прибыло около ста человек, из них 30 - это украинские граждане.

Добавим

Украина до 31 августа организовала в беспрецедентно сложных условиях шесть эвакуационных рейсов, которые вывезли из Афганистана более 650 человек.

МИД сообщал, что Украина планирует продолжать эвакуацию Украинская из Афганистана после 31 августа.

По данным дипломатов, на территории Афганистана на начало сентября оставалось 159 граждан Украины, которые выразили желание вернуться домой.

Контекст

Боевики движения "Талибан" 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Западные страны начали эвакуировать из Афганистана своих граждан и сотрудников посольств. США вывели свои силы до определенного крайнего срока - 31 августа, после 20-летней военной миссии в стране.

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