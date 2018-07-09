Ще 12 нових випадків кору зареєстрували на Кіровоградщині
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 9 липня. УНН. Минулого тижня зареєстрували 12 нових вірусологічно підтверджених випадків кору на Кіровоградщині. Про це поінформували в обласному лабораторному центрі, передає УНН.
"На минулому тижні зареєстровано 12 нових вірусологічно підтверджених випадків кору на Кіровоградщині, з них 7 випадків у дорослих та 5 у дітей", - йдеться в повідомленні.
З 12 захворілих восьмеро були госпіталізовані в інфекційні відділення закладів охорони здоров'я за місцем проживання з середнім ступенем важкості захворювання. Четверо перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом лікаря-інфекціоніста.
На разі триває епідрозслідування та проведення протиепідемічних заходів у вогнищах кору як в сімейних так і за місцем навчання та роботи.
Всього з початку року на Кіровоградщині зареєстровано 244 вірусологічно підтверджених випадків кору, серед них 90 випадків у дітей та 3 випадки у вагітних жінок.
На даний час всі заклади охорони здоров’я Кіровоградщини забезпечені вакциною проти кору. В області в наявності майже 29 тис. доз вакцини КПК.
Нагадаємо, в Житомирській області на кір захворіло 27 осіб в тому числі 14 дітей та 13 дорослих.