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Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони
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СБУ закликала віруючих не стати гарматним м'ясом

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 грудня. УНН. Служба безпеки України закликала українських вірян не піддаватись на російські провокації та дати можливість створити незалежну українську церкву. Про це на брифінгу в четвер, 13 грудня, повідомив заступник Голови Служби безпеки України Віктор Кононенко, передає кореспондент УНН.

СБУ закликала віруючих не стати гарматним м'ясом

"Від імені колегії Служби безпеки України та Голови служби безпеки України Василя Сергійовича Грицака закликаю віруючих усіх конфесій не піддаватись на провокації і не стати гарматним м'ясом у справі задоволення імперських амбіцій кукловодів запоребриком. Давайте дамо можливість створити незалежну українську церкву тим, хто має це робити", - сказав Кононенко.

Як повідомляв УНН, СБУ попередила російські провокації напередодні Об'єднавчого собору.

Як повідомляв УНН, намісник Києво-Печерської лаври координував провокації напередодні Об'єднавчого собору

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