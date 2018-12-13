СБУ призвала верующих не стать пушечным мясом

"От имени коллегии Службы безопасности Украины и Председателя Службы безопасности Украины Василия Сергеевича Грицака призываю верующих всех конфессий не поддаваться на провокации и не стать пушечным мясом в деле удовлетворения имперских амбиций кукловодов запоребриком. Давайте дадим возможность создать независимую украинскую церковь тем, кто это делать", - сказал Кононенко.



Как сообщал УНН, СБУ предупредила российские провокации накануне Объединительного собора.



Как сообщал УНН, наместник Киево-Печерской лавры координировал провокации накануне Объединительного собора.