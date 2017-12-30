СБУ встановила російське походження останніх хакерських атак в Україні

$41.400.00
45.840.00
ukru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 22019 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 54568 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 68839 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 68440 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 98366 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 73098 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 83088 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 95781 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 88053 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 188640 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+3°
1.2м/с
88%
Популярнi новини

Порушення ПДР і агресивна поведінка: патрульні прокоментували інцидент з Алієвим

12 квітня, 16:13 • 11736 перегляди

Куп’янськ під щільним обстрілом: четверо постраждалих, під завалами можуть бути люди

12 квітня, 17:25 • 5438 перегляди

Ворожі війська просунулись в Курській області - DeepState

20:51 • 4962 перегляди

У Херсоні загинув волонтер Олег Сальник внаслідок атаки дрона

21:10 • 5472 перегляди

В ОП пропонують запровадити обов'язкову службу в армії для всіх громадян незалежно від статі

21:39 • 11336 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 68840 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 188640 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 342762 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 277366 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 387147 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Михайло Федоров

Александр Вучич

Віктор Орбан

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Херсон

Реклама
УНН Lite

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 14677 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 13441 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 68441 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 21038 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 26134 перегляди
Актуальне

F-16 Fighting Falcon

Р-37

Ракетна система С-400

TikTok

БМ-27 «Ураган»

СБУ встановила російське походження останніх хакерських атак в Україні

Київ • УНН

 • 11172 перегляди

КИЇВ. 30 грудня. УНН. Співробітники Служби безпеки України попередили та блокували масштабну кібератаку на українські ресурси з використанням вітчизняних поштових сервісів. Про це УНН повідомили в прес-службі СБУ.

СБУ встановила російське походження останніх хакерських атак в Україні

"Восени цього року відбулась масова фішингова розсилка на офіційні електронні адреси центральних органів виконавчої влади, яка містила шкідливе програмне забезпечення, призначене для викрадення чутливої інформації. Співробітники спецслужби встановили, що після відкриття шкідливого додатку реалізовувався механізм повного віддаленого керування ураженим комп’ютером. Спеціалісти СБУ з’ясували, що клієнтська частина хакерського програмного забезпечення "DarkTrack" після встановлення на комп’ютери з’єднувалася із серверним обладнанням (контрольно-командними серверами), що мають російські IP-адреси. Фактично, підконтрольні Кремлю російські хакери могли отримати можливість приховано і віддалено адмініструвати українські веб-ресурси та знімати з них інформацію", - розповіли в прес-службі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: СБУ в зоні АТО затримала інформатора терористів

Окрім того, у СБУ додали, що фахівці спецслужби також зафіксувала організовані спецслужбами РФ кібератаки двома різновидами вірусу типу "PSCrypt". Правоохоронці встановили, що після відкриття додатку на уражений комп’ютер завантажувався шкідливий файл. Він проводив шифрування дисків та розміщував на робочому столі інформацію про необхідність оплати коштів для їхнього дешифрування через анонімні електроні рахунки. У більшості випадків зазначені фішингові електронні листи надходили через російські поштові сервери.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: СБУ працює над очищенням від агентури російських спецслужб - Грицак

"Після виявлення всіх обставин кібератаки департамент контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБ України через регіональні органи розіслав чіткі рекомендації працівникам, відповідальним за забезпечення кібербезпеки держустанов, для попередження інфікування та шифрування інформаційних систем, а також для мінімізації загроз національній безпеці в інформаційній сфері. Завдяки своєчасному реагуванню вдалось попередити, локалізувати та нейтралізувати ці масштабні кібератаки", - резюмували в СБУ.

Нагадаємо, співробітники СБУ на території Луганської області затримали колишнього помічника командира незаконного збройного формування "ЛНР" "Рим".

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НППодії
Brent
$64.71
Bitcoin
$85,481.40
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,641.41