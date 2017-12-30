СБУ встановила російське походження останніх хакерських атак в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Співробітники Служби безпеки України попередили та блокували масштабну кібератаку на українські ресурси з використанням вітчизняних поштових сервісів. Про це УНН повідомили в прес-службі СБУ.
"Восени цього року відбулась масова фішингова розсилка на офіційні електронні адреси центральних органів виконавчої влади, яка містила шкідливе програмне забезпечення, призначене для викрадення чутливої інформації. Співробітники спецслужби встановили, що після відкриття шкідливого додатку реалізовувався механізм повного віддаленого керування ураженим комп’ютером. Спеціалісти СБУ з’ясували, що клієнтська частина хакерського програмного забезпечення "DarkTrack" після встановлення на комп’ютери з’єднувалася із серверним обладнанням (контрольно-командними серверами), що мають російські IP-адреси. Фактично, підконтрольні Кремлю російські хакери могли отримати можливість приховано і віддалено адмініструвати українські веб-ресурси та знімати з них інформацію", - розповіли в прес-службі.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: СБУ в зоні АТО затримала інформатора терористів
Окрім того, у СБУ додали, що фахівці спецслужби також зафіксувала організовані спецслужбами РФ кібератаки двома різновидами вірусу типу "PSCrypt". Правоохоронці встановили, що після відкриття додатку на уражений комп’ютер завантажувався шкідливий файл. Він проводив шифрування дисків та розміщував на робочому столі інформацію про необхідність оплати коштів для їхнього дешифрування через анонімні електроні рахунки. У більшості випадків зазначені фішингові електронні листи надходили через російські поштові сервери.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: СБУ працює над очищенням від агентури російських спецслужб - Грицак
"Після виявлення всіх обставин кібератаки департамент контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБ України через регіональні органи розіслав чіткі рекомендації працівникам, відповідальним за забезпечення кібербезпеки держустанов, для попередження інфікування та шифрування інформаційних систем, а також для мінімізації загроз національній безпеці в інформаційній сфері. Завдяки своєчасному реагуванню вдалось попередити, локалізувати та нейтралізувати ці масштабні кібератаки", - резюмували в СБУ.
Нагадаємо, співробітники СБУ на території Луганської області затримали колишнього помічника командира незаконного збройного формування "ЛНР" "Рим".