СБУ працює над очищенням від агентури російських спецслужб - Грицак
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Робота по очищенню Служби безпеки України від агентури російських спецслужб триватиме і надалі. Про це в інтерв’ю телеканалу “Україна” заявив голова СБУ Василь Грицак, передає УНН.
“До Революції Гідності в 2013-2014 роках Росія панувала в Україні, і багато топових чиновників мали не просто прихильність (до РФ — ред.), але і російське громадянство. На жаль, для спецслужб Росії були створені максимальні умови для агентурних позицій. Саме тому ми затримуємо наших співробітників, які мають працювати проти нашого зовнішнього ворога, і у нас в активі затримані полковник і підполковник. Тобто ми очищаємося і ця робота ведеться навіть зараз”, — сказав В.Грицак.
Як повідомляв УНН, Грицак назвав головні загрози національній безпеці України.