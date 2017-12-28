Грицак назвав головні загрози національній безпеці України
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. На сьогоднішній день головними загрозами для національної безпеки України є дії Росії та політична корупція. Про це в інтерв’ю телеканалу “Україна” заявив голова СБУ Василь Грицак, передає УНН.
“В першу чергу це диверсійно-терористична активність Російської Федерації — я поставлю це на перше місце. Потім спроби Росії дестабілізувати ситуацію в середині нашої держави у різний спосіб Ми фіксували фінансову підтримку РФ акцій, щоб посварити нас з нашими сусідами. І знову ж таки загрозою національної безпеки є корупція, політична в тому числі”, — підкреслив В.Грицак.
Він додав, що завдяки постійній роботі, СБУ стало “набагато ефективніше, ніж було на початку 2014 року”.
Як повідомляв УНН, в 2017 році Служба безпеки України змогла запобігти 16 терористичним актам на території держави.