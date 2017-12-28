СБУ запобігла 16 терористичним актам у 2017 році
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. В 2017 році Служба безпеки України змогла запобігти 16 терористичним актам на території держави. Про це в інтерв’ю телеканалу “Україна” заявив голова СБУ Василь Грицак, передає УНН.
“Набагато простіше проводити терористичні акти в тих країнах, де йде війна і тут є набагато більше необлікованої зброї на руках населення. У нас є інша проблема — складність побудови чисто контррозвідного режиму в нашій державі, оскільки проводиться сьогодні протидія в режимі АТО. Що стосується терактів, то вони, на жаль, проходять і в провідних країнах світу з потужними правоохоронними органами. Але тільки за цей рік нам вдалося попередити 16 і, на жаль, ми не змогли попередити 8 терористичних актів”, — розповів В.Грицак.
Як повідомляв УНН, в Україні цього року зафіксували майже 1,3 тис. фактів терористичної діяльності.