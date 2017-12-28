В Україні цього року зафіксували майже 1,3 тис. фактів терористичної діяльності – СБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. У 2017 році було зафіксовано 1286 фактів терористичної діяльності, найбільше з них сталося у Донецькій та Луганській областях. Про це повідомляє СБУ у відповідь на запит УНН.
“У 2017 році було зафіксовано 1286 фактів терористичної діяльності. Найбільша їх кількість зафіксована у Донецькій та Луганській областях і пов’язана з проведенням антитерористичної операції”, — йдеться у повідомленні.
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У СБУ також відзначили, що у Києві, Донецькій, Луганській, Волинській, Рівненській та Львівській областях було скоєно 10 резонансних терористичних актів.
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Також СБУ попередила 17 терористичних актів і при цьому затримано 25 осіб.
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Нагадаємо, на Президента України Петра Порошенка готували замах, коли той перебував з візитом у Харківській області 22 серпня.