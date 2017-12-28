СБУ протягом року відкрила 153 кримінальні провадження щодо терактів
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Протягом 2017 року Служба безпеки України розпочала 153 кримінальних провадження за підозрою 14 особам у скоєнні терористичних актів на території України. Про це повідомляє СБУ у відповідь на запит УНН.
"Слідчими органів безпеки розпочато 153 кримінальних провадження за підозрою 14 осіб за фактами скоєння терактів на території України, 10 особам обрано запобіжний захід – тримання під вартою", - йдеться в повідомленні.
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Так, повідомляється, що у 2017 році було зафіксовано 1286 терактів, найбільше з них сталося у Донецькій та Луганській областях та пов'язано з проведенням антитерористичної операції. У Києві, Донецькій, Луганській, Волинській, Рівненській та Львівській областях було скоєно 10 резонансних терористичних актів.
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Також СБУ попередила 17 терористичних актів і при цьому затримано 25 осіб.
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Нагадаємо, на Президента України Петра Порошенка готували замах, коли той перебував з візитом у Харківській області 22 серпня.