СБУ работает над очищением от агентуры российских спецслужб - Грицак

“До Революции Достоинства в 2013-2014 годах Россия господствовала в Украине, и много топовых чиновников имели не просто привязанность (в РФ — ред.), ро и российское гражданство. К сожалению, для спецслужб России были созданы максимальные условия для агентурных позиций. Именно поэтому мы задерживаем наших сотрудников, которые должны работать против нашего внешнего врага, и у нас в активе задержаны полковник и подполковник. То есть мы очищаемся и эта работа ведется даже сейчас”, — сказал Грицак.

Как сообщал УНН, Грицак назвал главные угрозы национальной безопасности Украины.