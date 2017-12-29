СБУ в зоні АТО затримала інформатора терористів
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Співробітники Служби безпеки України у районі проведення антитерористичної операції викрили і затримали інформатора бойовиків. Про це повідомила прес-служба СБУ, передає УНН.
“Правоохоронці встановили, що уродженець Донецька, який проживає на підконтрольній українській владі території, був завербований представниками так званого "МДБ ДНР" через соціальну мережу "Вконтакте". За грошову винагороду зловмисник збирав та особисто передавав бойовикам дані про розміщення, озброєння та особовий склад підрозділів сил антитерористичної операції, дислокованих на території Донецької області”, — їдеться в повідомлені.
В СБУ додали, що оперативники спецслужби затримали інформатора та вилучили у нього засоби зв’язку та носії інформації з відомостями, які він планував передати своїм “кураторам”, а також банківські платіжні картки, куди терористи перераховували гроші.
Затриманому оголошено про підозру у вчиненні злочину за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Тривають слідчі дії.
Як повідомляв УНН, на Луганщині затримано чергового інформатора "ЛНР".