СБУ в зоне АТО задержала информатора террористов
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины в районе проведения антитеррористической операции разоблачили и задержали информатора боевиков. Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает УНН.
"Правоохранители установили, что уроженец Донецка, проживающего на подконтрольной украинской власти территории, был завербован представителями так называемого "МГБ ДНР" через социальную сеть "Вконтакте". За денежное вознаграждение злоумышленник собирал и лично передавал боевикам данные о размещении, вооружение и личный состав подразделений сил антитеррористической операции, дислоцированных на территории Донецкой области", - идеться в сообщении.
В СБУ добавили, что оперативники спецслужбы задержали информатора и изъяли у него средства связи и носители информации со сведениями, которые он планировал передать своим "кураторам", а также банковские платежные карточки, куда террористы перечисляли деньги.
Задержанному объявлено о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются следственные действия.
Как сообщал УНН, на Луганщине задержан очередного информатора "ЛНР".