СБУ провела ще 20 обшуків у керівництва і членів "Українського вибору"
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Служба безпеки України провела ще 20 обшуків у керівництва і представників громадської організації "Український Вибір" у понад 10 регіонах України. Про це УНН повідомили в пресцентрі СБУ.
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“Служба безпеки України проводить слідчі дії щодо членів Громадської організації “Український Вибір”. Сьогодні у керівництва і представників цієї організації було проведено 20 обшуків. Відповідні заходи здійснюються з метою документування протиправної діяльності вказаних осіб. Слідчі дії відбувались у понад 10 регіонах країни", - сказано у повідомленні.
Деталі
За даними СБУ, вилучену доказову базу додано до матеріалів справи.
"У ході досудового розслідування перевіряється їхнє сприяння проведенню у березні 2014 року незаконного референдуму і виборів в АР Крим та у місті Севастополь", - вказали у спецслужбі.
У СБУ наголосили, що досудовим слідством вже встановлено, що "члени ГО “Всеукраїнський громадський рух “Український вибір” під час окупації півострова та після неї активно підтримували і підтримують незаконно створені органи влади". "Вони стали членами виборчих комісій і дільниць, брали участь у діяльності незаконного збройного формування “Самооборона Криму”, - додали у спецслужбі.
"Учасники НЗФ протиправно переслідували проукраїнськи налаштованих активістів, захоплювали адміністративні будівлі органів влади України та здійснювали охорону незаконно створених виборчих дільниць в АР Крим та у Севастополі під час проведення так званого референдуму 16.03.2014", - вели далі у СБУ.
Слідчі СБ України, як вказано, продовжують слідчі дії у межах розпочатого кримінального провадження за ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення учасникам про підозри за ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) та ст. 111 (державна зрада) КК України. Раніше викритим представникам ГО вже оголошено про підозри за цими статтями.
Що було раніше
25 березня Служба безпеки України повідомила, що розслідує участь у незаконній анексії Криму представників громадської організації “Український Вибір”, слідчі спецслужби проводили слідчі дії, зокрема, обшуки.