Трьом учасникам "Українського вибору" оголосили підозру у сприянні окупації Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Трьом учасникам громадського руху "Український вибір" повідомлено про підозру у сприянні окупації Криму, пише УНН з посиланням на повідомлення Офісу Генерального прокурора.
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За процесуального керівництва прокуратури АР Крим та міста Севастополя і Департаменту щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру трьом керівникам ініціативних груп громадського руху “Український вибір” за фактом участі в організації та проведенні незаконного “референдуму” на тимчасово окупованій території півострову Крим. Їм інкриміновано державну зраду та посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 110 КК України).
“За даними слідства, представники Всеукраїнського громадського руху „Український вибір-Право народу“, який до 2016 року мав назву „Український вибір“, сприяли окупації Кримського півострову. Двоє підозрюваних, будучи керівниками ініціативних груп громадського руху, входили до складу незаконного збройного формування „Самооборона Севастополя“. Один з підозрюваних очолював територіальний підрозділ НЗФ, інший був керівником окремого підрозділу „самооборони“ — „Слов’янський щит“. Вони виконували протиправні накази „ватажків“ формування, а також брали активну участь в організації та проведенні незаконного „референдуму“ на території півострову Крим. У тому числі, в якості спостерігачів на „дільницях“ в складі незаконних виборчих комісій, а також підозрювані забезпечували охорону дільниць й безперешкодне проведення „референдуму“ у місті Севастополь”, — вказано у повідомленні.
Один із керівників відокремленого підрозділу громадського руху “Український вибір”, що також діяв у м. Севастополь, за даними правоохоронців, брав участь у проведенні мітингів на підтримку окупації півострова Російською Федерацією та проведення незаконного “референдуму”. Під час публічних виступів на мітингах підозрюваний висловлював заклики до зміни меж території та державного кордону України, а також розширення території РФ за рахунок тимчасово окупованих територій України. Це підтверджується висновком судово-лінгвістичної семантико-текстуальної експертизи Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз.
Крім того, підозрювані були нагороджені представниками держави-окупанта медалями “За повернення Криму”.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває та здійснюється Головним управлінням СБУ в АР Крим.
Контекст
Служба безпеки України розслідує участь у незаконній анексії Криму представників громадської організації “Український вибір”, слідчі спецслужби проводять слідчі дії.
Під час обшуків у центральному офісі громадського руху “Український вибір — право народу” у Києві було вилучено комп’ютерну техніку.