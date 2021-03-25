Обшуки в офісі "Українського вибору": що знайшли та вилучили правоохоронці

Деталі

За даними слідства, представники Всеукраїнського громадського руху “Український вибір-Право народу”, який до 2016 року мав назву “Український вибір”, сприяли окупації Кримського півострову, співпрацюючи з незаконно створеними органами окупаційної влади. Крім того, члени громадської організації після встановлення ефективного контролю Російською Федерацією над півостровом брали активну участь в організації та проведенні незаконного “референдуму” 16 лютого 2014 року на території АР Крим та м. Севастополі. Вони брали участь у роботі незаконних виборчих комісій, були спостерігачами на дільницях під час проведення “референдуму”, а також забезпечували їх охорону у складі незаконних збройних формувань.

Цитата

“У рамках досудового розслідування ... проведено санкціоновані обшуки у центральному офісі громадського руху „Український вибір-Право народу“ в Києві та за місцем проживання одного з її учасників у Дніпрі. За результатами слідчих дій вилучено комп’ютерну техніку”, — йдеться у повідомленні.

Раніше

Сьогодні Служба безпеки України прийшла з обшуками до "Українського вибору". Як повідомили у пресслужбі, правоохоронці розслідують участь у незаконній анексії Криму.

Також у СБУ повідомили, що під час досудового розслідування слідчі СБУ отримали беззаперечні докази, що керівництво і представники ГО брали участь в організації та проведенні незаконного референдуму і незаконних виборів на тимчасово окупованій території АР Крим та Севастополя після тимчасової анексії півострова РФ. За попередньою версією слідства, вони також причетні до вчинення інших злочинних дій.

Слідчі СБ України, як вказано, "проводять слідчі дії у межах розпочатого кримінального провадження за ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України". Вирішується питання щодо повідомлення учасникам про підозри за ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) та ст 111 (державна зрада).