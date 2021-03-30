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СБУ провела еще 20 обысков у руководства и членов "Украинского выбора"

СБУ провела еще 20 обысков у руководства и членов "Украинского выбора"

Киев  •  УНН

 • 13356 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. Служба безопасности Украины провела еще 20 обысков у руководства и представителей общественной организации "Украинский Выбор" в более десятка регионов Украины. Об этом сообщили УНН в пресс-центре СБУ.

Цитата:

"Служба безопасности Украины проводит следственные действия в отношении членов Общественной организации "Украинский Выбор". Сегодня у руководства и представителей этой организации было проведено 20 обысков. Соответствующие мероприятия осуществляются с целью документирования противоправной деятельности указанных лиц. Следственные действия происходили в более 10 регионах страны", - говорится в сообщении.

Детали

По данным СБУ, изъятую доказательную базу добавлено к материалам дела.

"В ходе досудебного расследования проверяется их содействие проведению в марте 2014 года незаконного референдума и выборов в АР Крым и в городе Севастополь", - указали в спецслужбе.

В СБУ отметили, что досудебным следствием уже установлено, что "члены ОО "Всеукраинское общественное движение "Украинский выбор" во время оккупации полуострова и после нее активно поддерживали и поддерживают незаконно созданные органы власти". "Они стали членами избирательных комиссий и участков, участвовали в деятельности незаконного вооруженного формирования "Самооборона Крыма", - добавили в спецслужбе.

"Участники НВФ противоправно преследовали проукраински настроенных активистов, захватывали административные здания органов власти Украины и осуществляли охрану незаконно созданных избирательных участков в АР Крым и в Севастополе во время проведения так называемого референдума 16.03.2014", - вели дальше в СБУ.

Следователи Службы безопасности Украины, как указано, продолжают следственные действия в рамках начатого уголовного производства по ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о сообщение участникам о подозрениях по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ст. 111 (государственная измена) УК Украины. Ранее уличенным представителям ОО уже объявлено о подозрениях по этим статьям.

Что было ранее

25 марта Служба безопасности Украины сообщила, что расследует участие в незаконной аннексии Крыма представителей общественной организации "Украинский Выбор", следователи спецслужбы проводили следственные действия, в частности, обыски.

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