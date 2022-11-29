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СБУ накладе санкції на 1xBet? Органи перевіряють букмекерську контору на зв’язки з росією

СБУ накладе санкції на 1xBet? Органи перевіряють букмекерську контору на зв’язки з росією

Київ • УНН

 • 1208276 перегляди

КИЇВ. 29 листопада. УНН. Уповноважений підрозділ Служби безпеки України проводить перевірку інформації щодо зв’язку ТОВ «ТБК», яка працює в Україні під брендом 1xBet, з росією. Про це журналістам УНН повідомив начальник управління Артем Дехтяренко.

Цитата

“Протидія шкідливому впливу російської федерації на економічну безпеку України є одним з важливих напрямків діяльності СБУ. В рамках такої системної роботи уповноважений підрозділ Служби безпеки України перевіряє інформацію щодо можливого зв’язку ТОВ “Твоя беттінгова компанія” з державою-агресором. У разі підтвердження відповідних даних, буде вжито заходів реагування, передбачених законодавством”, - повідомили в СБУ.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Проросійська букмекерська контора 1xBet намагалася повернути собі ліцензії ще до рішення суду

Водночас там наголосили, що не можуть наразі розголошувати конкретну інформацію чи ініційовані вже санкції щодо 1xBet чи ні для того “аби особи, які потенційно можуть підпадати під дію Закону України “Про санкції” не намагалися їх уникнути”.

Контекст

У вересні цього року через "російський слід" Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей позбавила ліцензій для роботи в Україні ТОВ “Твоя беттінгова компанія”, яка працювала під брендом 1хBet.

Попри це, проросійський букмекер продовжує нелегально працювати в Україні і намагається повернути собі ліцензії для роботи через суд.

Разом з тим, у ході досудового розслідування Бюро економічної безпеки знайшло підстави для внесення на розгляд уряду пропозиції щодо накладення санкцій на букмекерську контору 1хBet, однак крапку у цьому питанні може поставити лише Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей, яка й досі досліджує подані БЕБ документи.

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