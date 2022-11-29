СБУ наложит санкции на 1xBet? Органы проверяют букмекерскую контору на связи с россией

Цитата

“Противодействие вредному влиянию российской федерации на экономическую безопасность Украины является одним из важных направлений деятельности СБУ. В рамках такой системной работы уполномоченное подразделение Службы безопасности Украины проверяет информацию о возможной связи ООО “Твоя беттинговая компания” с государством-агрессором. В случае подтверждения соответствующих данных, будут приняты меры реагирования, предусмотренные законодательством”, - сообщили в СБУ.

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В то же время там подчеркнули, что не могут сейчас разглашать конкретную информацию инициированы ли уже санкции в отношении 1xBet или нет для того, чтобы лица, которые потенциально могут подпадать под действие Закона Украины “О санкциях” не пытались их избежать”.

Контекст

В сентябре этого года из-за "российского следа" Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей лишила лицензий для работы в Украине ООО “Твоя беттинговая компания”, работавшую под брендом 1хBet.

Несмотря на это, пророссийский букмекер продолжает нелегально работать в Украине и пытается вернуть себе лицензии для работы через суд.

Вместе с тем, в ходе досудебного расследования Бюро экономической безопасности нашло основания для внесения на рассмотрение правительства предложения по наложению санкций на букмекерскую контору 1хBet, однако точку в этом вопросе может поставить только Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей, которая до сих пор исследует представленные БЭБ документы.