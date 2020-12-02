СБУ, Бюро економічної безпеки та Суспільне ТБ: про що говоритимуть "слуги" із прем'єром та главою Мінфіну

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Київ • УНН

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КИЇВ. 2 грудня. УНН. На сьогоднішньому засіданні фракції "Слуга народу", де очікують на приїзд прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля та міністра фінансів України Сергія Марченка, обговорюватимуть законопроекти про СБУ та Бюро економічної безпеки, а також резонансні пункти проекту Бюджету на 2021 рік. Про це УНН розповів народний депутат України від фракції “Слуга народу” Олександр Качура.

“Закони (законопроекти - ред.) про СБУ та Бюро економічної безпеки буде обговорюватися. Після того, як ці два законопроекти ми обговоримо, то перейдемо до проекту Бюджету. Запитаємо про Суспільне телебачення й навіщо його фінансувати в розмірі 2,2 млрд гривень. Навіщо нам державне кіно фінансувати під час пандемії коронавірусу?” - зазначив нардеп.

Також Качура відзначив, що при формуванні видатків на медицину потрібно врахувати пропозиції та вимоги профільного міністра Максима Степанова.

“Думаю, що цього недостатньо (коштів, які передбачені на медицину в бюджеті на 2021 рік - ред). Треба спиратися на думку міністра охорони здоров'я, коли відбувається розприділення коштів. Саме він несе відповідальність за ситуацію в країні. Треба спиратися на думку Степанова, бо нам не треба буде “Суспільне телебачення”, якщо всі українці повмирають, через недофінансування медицини”, - зазначив нардеп.

Нагадаємо, сьогодні о 18:30 планується засідання фракції "Слуга народу", на якому будуть обговорюватися кілька законопроектів - в тому числі і законопроект про брехню в деклараціях.

На с засіданні очікується приїзд прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля та міністра фінансів України Сергія Марченка для обговорення Бюджету на 2021 рік.

Зазначимо, що міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що МОЗ потрібно мінімум 213 млрд грн у бюджеті на 2021 рік.

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