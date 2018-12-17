СБУ блокувала вивезення засобів радіоелектронної боротьби
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Співробітники Служби безпеки України блокували у Запоріжжі незаконне вивезення з країни товарів військового призначення, які підлягають обов’язковому державному експортному контролю. Про це повідомив прес-центр СБУ, передає УНН.
"Оперативники спецслужби встановили, що група ділків, використовуючи підконтрольну комерційну структуру, отримувала замовлення від представників однієї з країн Східної Азії на поставку комплектуючих до бронетехніки та військово-транспортної авіації. Співробітники СБУ задокументували, що чергове замовлення зловмисники збираються переправити через одну з міжнародних кур’єрських служб доставки, і вилучили 72 одиниці авіаційних комплектуючих, які планувались до відправлення”, - йдеться у повідомленні.
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Під час обшуків у приміщеннях комерційної структури правоохоронці виявили понад 120 одиниць радіоелектронних компонентів та комплектуючих до бронетехніки, які планувались до міжнародної передачі, підроблені печатки та штампи необхідні для виготовлення пакета документів, фіктивну документацію про походження та якість комплектуючих.
За висновками експертів, вилучена продукція експортується виключно на підставі відповідних дозвільних документів, що видає Державна служба експортного контролю України. Здійснення нелегальних поставок товарів могло створити підґрунтя для звинувачень нашої країни у недотриманні міжнародних режимів нерозповсюдження товарів військового призначення та подвійного використання, а також дискредитації національної системи експортного контролю країни.
У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 1 ст. 333 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для встановлення походження вилучених товарів та притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до протиправної діяльності.
Раніше СБУ не допустила незаконне ввезення до України авіадеталей.