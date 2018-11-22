САП зареєструвала провадження щодо Ситника через "оборудку у Криму"
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Спеціалізована антикорупційна прокуратура України зареєструвала кримінальне провадження щодо можливого внесення недостовірних даних у декларацію директором Національного антикорупційного бюро Артемом Ситником за заявою народного депутата Максима Полякова. Цю інформацію підтвердили УНН у САП.
“Так, зареєстроване провадження”, — сказали у САП, відповідаючи на запитання про те, чи розпочато провадження за заявою нардепа щодо Ситника.
Також у САП розповіли, що розслідування цього провадження було доручено Національній поліції.
“Всі матеріали направили (до Національної поліції)”, — додали в антикорупційній прокуратурі.
Зазначимо, що на своїй сторінці у Facebook народний депутат Максим Поляков написав, що САП відрила провадження проти директора НАБУ Артема Ситника “за фактами, викладеними у моєму депутатському зверненні, щодо порушення вимог законодавства директором НАБУ та членами його сім’ї, які здійснили майнову оборудку в окупованому Криму”. Також нардеп оприлюднив і відповіді йому з САП стосовно провадження.
Як повідомляв УНН, на початку листопада до Окружного адміністративного суду Києва подала позов юридична компанія стосовно директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника щодо неподання достовірних даних про право власності на земельну ділянку у Севастополі в анексованому Криму.