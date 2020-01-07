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Санкції США допомогли досягти газової угоди з Росією – Пристайко

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 січня. УНН. Санкції Сполучених Штатів Америки проти російського газопроводу “Північний потік-2” допомогли України досягти угоди з Росією про транзит газу. Про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко в інтерв’ю німецькому виданню Bild, переклад якого оприлюднило посольство України в Німеччині, інформує УНН.

“На початку переговорів Росія не мала бажання укладати угоду, вони хотіли максимум на рік і на дуже поганих для нас умовах. Крім того, вони казали, що, мовляв, ми не поспішаємо, можемо укласти цього року, можемо пізніше. Домовленість, на яку нам зрештою вдалося вийти, набагато краща. Не ідеальна, але санкції США допомогли нам досягти її, так”, — сказав міністр.

Ці санкції США потенційно спрямовані чималою мірою проти німецьких компаній, що беруть участь у російському проєкті транспортування газу в обхід України, і Пристайко прокоментував це німецькому виданню так: “Це — дуже чутливе питання. Адже, з одного боку, ми цінуємо те, що робить для нас Німеччина, і не були в захваті від того, що будь-який німецький проєкт потрапить під санкції. З іншого боку, ми постійно наголошували у ході переговорів з німецькими партнерами на тому, що йдеться про поганий проєкт для Німеччини, ЄС і України. Але ми не маємо стосунку до цих санкцій”.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Будівництво “Північного потоку — 2” зупинилося, але газ йде по продовженню газопроводу — DW

Нагадаємо, 30 грудня 2019 року Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” і російський газовий монополіст “Газпром” підписали контракт про транзит російського газу до Європи з використанням української газотранспортної системи за правилами Європейського союзу на п’ятирічний термін із можливістю продовження. Термін раніше чинного контракту збіг вранці 1 січня 2020 року.

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