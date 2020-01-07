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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 112948 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 117263 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 115719 просмотра

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Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 131586 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 106636 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 108698 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 108599 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131958 просмотра

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4 марта, 14:27 • 130718 просмотра

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Санкции США помогли достичь газового соглашения с Россией - Пристайко

Санкции США помогли достичь газового соглашения с Россией - Пристайко

Киев  •  УНН

 • 12316 просмотра

КИЕВ. 7 января. УНН. Санкции США против российского газопровода “Северный поток-2” помогли Украине достичь соглашения с Россией о транзите газа. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью немецкому ежедневному изданию Bild, перевод которого обнародовало посольство Украины в Германии, информирует УНН.

“В начале переговоров Россия не имела желания заключать соглашение, они хотели максимум на год и на очень плохих для нас условиях. Кроме того, они говорили, что, мол, мы не спешим, мы можем заключить в этом году, можем позже. Договоренность, на которую нам наконец удалось выйти гораздо лучше. Не идеальна, но санкции США помогли нам достичь ее, да”, — сказал министр.

Эти санкции США потенциально направлены в немалой степени против немецких компаний, участвующих в российском проекте транспортировки газа в обход Украины, и Пристайко прокомментировал это немецкому изданию так: “Это — очень чувствительный вопрос. Ведь, с одной стороны, мы ценим то, что делает для нас Германия и не были в восторге от того, что любой немецкий проект попадет под санкции. С другой стороны, мы постоянно подчеркивали в ходе переговоров с немецкими партнерами на том, что речь идет о плохом проекте для Германии, ЕС и Украины. Но мы не имеем отношения к этим санкциям”.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Строительство “Северного потока — 2” остановилось, но газ идет по продлению газопровода — DW

Напомним, 30 декабря 2019 года Национальная акционерная компания “Нафтогаз Украины” и российский газовый монополист “Газпром” подписали контракт о транзите российского газа в Европу с использованием украинской газотранспортной системы по правилам Европейского союза на пятилетний срок с возможностью продления. Срок ранее действующего контракта совпадение утром 1 января 2020 года.

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