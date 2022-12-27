Санкції працюють, але вони не зупинять війну - Боррель

ukru
19:27 • 9618 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

18:26 • 40045 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Ексклюзив
31 березня, 15:02 • 86012 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

31 березня, 14:30 • 137436 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

31 березня, 12:29 • 162357 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

31 березня, 10:29 • 337690 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 217264 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 192899 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 324116 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 458891 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
1.8 м/с
90 %
747 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

До Києва прибули делегації Європарламенту та 17 країн ЄС

31 березня, 11:39 • 147975 перегляди

Трамп пропонує допомогу Україні, але з великою вигодою для США - Politico

31 березня, 12:04 • 38124 перегляди

Понад 1,4 млн грн зарплати, кілька будинків та земділянок на Київщині: що задекларував Лісовий

31 березня, 12:43 • 50215 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 111216 перегляди

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 73037 перегляди
Публікації

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 337696 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 324120 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 542628 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 673905 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 694409 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Рустем Умєров

Жозеп Боррель

Андрюс Кубілюс

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 73037 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 111216 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 198136 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 224248 перегляди

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 217232 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

9K720 Iskander

TikTok

«Калібр» (сімейство ракет)

Челленджер 2

Санкції працюють, але вони не зупинять війну - Боррель

Санкції працюють, але вони не зупинять війну - Боррель

Київ • УНН

 • 762515 перегляди

КИЇВ. 27 грудня. УНН. Санкції, запроваджені Заходом проти росії за її повномасштабне вторгнення в Україну, працюють, і їхні дії будуть більш помітні з часом. Водночас ці обмеження не є "магічною дією" та не зупинять війну самі по собі, заявив верховний представник ЄС з закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель в інтерв'ю виданню PAP, пише УНН.

Цитата

"Санкції в поєднанні з нашою військовою підтримкою, міжнародним тиском і дипломатичними зусиллями приносять результати. І чим більше часу мине, тим болючішими вони будуть для кремлівських можновладців і російської військової економіки. Мета санкцій – обмежити можливості путіна фінансувати війну", - зазначив Боррель, відповідаючи на запитання, чи є дієвим дев'ятий пакет санкцій, запроваджений проти рф.

Деталі

Він зауважив, що обмеження проти рф не "магічна відповідь", вони не зупинять війну "самі по собі". Це "лише один з інструментів", які використовує Європа для того, щоб країна-агресор заплатила ціну, додав Боррель.

Він повідомив, що російська економіка сильно постраждала і втрачає здатність до модернізації. Згідно з прогнозами Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), економіка рф у 2023 році скоротиться на 5,6%, що стане найгіршим показником серед країн G20. Також понад 1000 міжнародних компаній, що представляють близько 40% російського ВВП і забезпечували 5 мільйонів робочих місць, добровільно обмежили операції в росії.

"ЄС скоротив імпорт російської нафти на 90% та імпорт російського газу до рекордного мінімуму. І не забуваймо, що санкції ввів не тільки ЄС. Загалом санкції проти росії запровадили понад 40 країн, що представляють понад 50 відсотків населення", - підсумував Боррель.

Нагадаємо

Перший віцепрем’єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко повідомила, що з початку четвертого кварталу цього року у росії спостерігають ознаки фінансового стресу.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ЕкономікаНовини Світу
Bitcoin
$82,429.00
Золото
$3,157.02
Tesla
$258.01
Brent
$74.69
S&P 500
$5,585.60
Газ TTF
$40.67
Ethereum
$1,819.68