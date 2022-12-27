Санкції працюють, але вони не зупинять війну - Боррель

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"Санкції в поєднанні з нашою військовою підтримкою, міжнародним тиском і дипломатичними зусиллями приносять результати. І чим більше часу мине, тим болючішими вони будуть для кремлівських можновладців і російської військової економіки. Мета санкцій – обмежити можливості путіна фінансувати війну", - зазначив Боррель, відповідаючи на запитання, чи є дієвим дев'ятий пакет санкцій, запроваджений проти рф.

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Він зауважив, що обмеження проти рф не "магічна відповідь", вони не зупинять війну "самі по собі". Це "лише один з інструментів", які використовує Європа для того, щоб країна-агресор заплатила ціну, додав Боррель.

Він повідомив, що російська економіка сильно постраждала і втрачає здатність до модернізації. Згідно з прогнозами Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), економіка рф у 2023 році скоротиться на 5,6%, що стане найгіршим показником серед країн G20. Також понад 1000 міжнародних компаній, що представляють близько 40% російського ВВП і забезпечували 5 мільйонів робочих місць, добровільно обмежили операції в росії.

"ЄС скоротив імпорт російської нафти на 90% та імпорт російського газу до рекордного мінімуму. І не забуваймо, що санкції ввів не тільки ЄС. Загалом санкції проти росії запровадили понад 40 країн, що представляють понад 50 відсотків населення", - підсумував Боррель.

Нагадаємо

Перший віцепрем’єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко повідомила, що з початку четвертого кварталу цього року у росії спостерігають ознаки фінансового стресу.