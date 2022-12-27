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Санкции работают, но они не остановят войну - Боррель

Санкции работают, но они не остановят войну - Боррель

Киев • УНН

 • 762512 просмотра

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Санкции, введенные Западом против россии за ее полномасштабное вторжение в Украину, работают, и их действия будут более заметны со временем. В то же время, эти ограничения не являются "магическим действием" и не остановят войну сами по себе, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью изданию PAP, пишет УНН.

Цитата

"Санкции в сочетании с нашей военной поддержкой, международным давлением и дипломатическими усилиями приносят результаты. И чем больше времени пройдет, тем болезненнее они будут для кремлевских чиновников и российской военной экономики. Цель санкций – ограничить возможности путина финансировать войну", - отметил Боррель, отвечая на вопрос, является ли действенным девятый пакет санкций, введенный против россии.

Детали

Он отметил, что ограничения против рф не "магический ответ", они не остановят войну "сами по себе". Это "лишь один из инструментов", которые использует Европа для того, чтобы страна-агрессор заплатила цену, добавил Боррель.

Он сообщил, что российская экономика сильно пострадала и теряет способность к модернизации. Согласно прогнозам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), экономика рф в 2023 году сократится на 5,6%, что станет наихудшим показателем среди стран G20. Также более 1000 международных компаний, представляющих около 40% российского ВВП и обеспечивавших 5 миллионов рабочих мест, добровольно ограничили сделки в россии.

"ЕС сократил импорт российской нефти на 90% и импорт российского газа до рекордного минимума. И не забывайте, что санкции ввел не только ЕС. В целом санкции против россии ввели более 40 стран, представляющих более 50 процентов населения", - подытожил Боррель.

Напомним

Первый вицепремьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко сообщила, что с начала четвертого квартала этого года в россии наблюдают признаки финансового стресса.

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