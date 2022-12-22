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У росії спостерігають ознаки фінансового стресу - Свириденко

У росії спостерігають ознаки фінансового стресу - Свириденко

Київ • УНН

 • 460568 перегляди

КИЇВ. 22 грудня. УНН. З початку четвертого кварталу цього року у росії спостерігають ознаки фінансового стресу. Щоб профінансувати держбюджет, кремль вилучив кошти з Фонду національного добробуту та "Газпрому", повідомила перший віцепрем’єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко під час брифінгу, пише УНН.

Цитата

"З початку четвертого кварталу ми спостерігаємо ознаки фінансового стресу. З жовтня росія почала значні щомісячні вилучення з Фонду національного добробуту, для того, щоб профінансувати бюджет. Вони вилучили 250 мільярдів рублів. Вони також вилучили 1,2 трильйона рублів з Газпрому через спецподаток. Ми розуміємо, що ситуація погіршується. Додатковим фактором, який погіршує ситуацію, є відсутність доступу до резервів у конвертованій валюті", - повідомила міністр.

Деталі

За її словами, у порівнянні з показниками падіння ВВП в Україні, втрати росії за підсумками року - "лише на рівні 3-4%". Свириденко пояснила, що це пов'язано з "рекордними надходженнями" до держбюджету рф коштів з експорту нафти і газу - 360 мільярдів доларів.

Міністр додала, що Україна продовжує наполягати на посиленні санкційного тиску проти москви.

"Наразі дається в знаки, що санкції впроваджуються, але впроваджуються поступово і певною мірою є обмеженими", - зазначила вона.

Нагадаємо

Як пишуть ЗМІ, російські довірені особи диктатора володимира путіна попереджали його про катастрофічні наслідки для економіки росії у разі повномасштабного вторгнення в Україну.

У перспективі двох років падіння ВВП вони оцінювали у 30%, а інфляція може змусити Центробанк підіймати ключову ставку до 35%, скорочення реальних доходів очікувалось на рівні 20%.

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