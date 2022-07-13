Санду запевнила Зеленського у відсутності ризиків для України з боку Придністров’я
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. Президент Республіки Молдова Майя Санду запевнила Президента України Володимира Зеленського, що наразі немає ризиків з боку Придністров’я, передає УНН з посиланням на Moldova 1.
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«Я запевнила Президента України, що на даний момент немає ризиків з боку Придністров’я. Я посилалася на інформацію, яку ми маємо. А також на дискусії з представниками Тирасполя», - розповіла Санду.
Доповнення
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомляла, що наступ на Україну з території невизнаного Придністров’я є одним з можливих сценаріїв, однак імовірність його реалізації низька.
За даними розвідки, у невизнаному Придністров'ї чоловіків масово агітують підписувати контракт зі збройними силами рф.
Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна отримує “неприємні сигнали” щодо можливості нападу з Придністров’я. Він запевнив, що Україна відповість ударом.